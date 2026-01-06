الجيش الليبي يجهز وحداته لمنافسات بطولة «شهداء الواجب»

عُقد صباح الثلاثاء اجتماع تحضيري بصالة اجتماعات اللواء 111 مجحفل، بحضور ممثلي الوحدات العسكرية، استعدادًا لانطلاق بطولة «شهداء الواجب» في نسختها الخامسة.

وناقش المجتمعون الترتيبات الفنية والتنظيمية للبطولة لضمان سير المنافسات بأفضل الظروف أمام الفرق المشاركة.

وأكدت اللجنة المنظمة جاهزيتها لانطلاق البطولة خلال الأيام القادمة، مع الالتزام الصارم بالضوابط والإجراءات المقررة للمشاركة.

ووجّه الحاضرون الشكر لقيادة اللواء 111 مجحفل على دعمها واستضافتها للتحضيرات، مؤكدين أن البطولة تعكس قيم الروح الرياضية وتعزز التلاحم بين منتسبي الجيش الليبي.