الجيش الليبي يحتفل بالذكرى الـ 85 لتأسيسه.. وإدارة التوجيه المعنوي تُهنئ المنتسبين

بمناسبة الذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس الجيش الليبي، التي تصادف 09 أغسطس 1940م – 09 أغسطس 2025م، تتقدّم إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى كافة منتسبي المؤسسة العسكرية من ضباط وضباط صف وجنود وموظفين، وإلى الشعب الليبي كافة، بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.

وجددت الإدارة في تهنئتها العهد والوفاء لأرواح الأجداد والآباء المؤسسين الذين ضحّوا بدمائهم الزكية في سبيل تحرير الوطن من الاستعمار، وناضلوا لأجل حريته واستقلاله، مؤكدة أن المؤسسة العسكرية ستواصل السير على ذات النهج، حتى يتحقق الأمن والاستقرار وتكتمل السيادة الوطنية على كامل التراب الليبي.

واختتمت التهنئة بالدعاء أن يحفظ الله ليبيا، ويوحد صفوف أبنائها لما فيه خير الوطن وكرامته.