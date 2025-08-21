 الجيش الليبي يحتفل بتخريج ضباط في «برمجة الجافا» والاتصالات العسكرية الحديثة  

شهدت قاعة الاجتماعات برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي حفل تخريج ضباط من دورتي “البرمجة بلغة الجافا وتطبيقات الويب” و”الاتصالات العسكرية الحديثة”، تحت شعار “تقنية – تطوير” في مجال القيادة والسيطرة (C4I)، وذلك بحضور رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ومعاون رئيس الأركان العامة، ورئيس هيئة العمليات، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، وعدد من مديري الإدارات وكبير معلمي كلية الهندسة العسكرية، إضافة إلى ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتخرج من دورة برمجة الجافا التي استمرت ستة أشهر ثمانية ضباط، أنجز كل منهم تصميم وبرمجة منظومة للاستفادة منها داخل إدارات الجيش الليبي، فيما أنهى عشرون ضابطاً دورة الاتصالات العسكرية التي شملت محاور الأمن السيبراني، تحليل البيانات، التشفير، التحكم الآلي، والذكاء الاصطناعي.

وأكد رئيس الأركان في كلمة له على أهمية مواكبة التطور العلمي والتحول الرقمي لتعزيز قدرات الجيش بأحدث التقنيات، مشدداً على أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لقوة المؤسسة العسكرية. كما تلقى مقترحاً من مشرفي الدورات بإنشاء “مركز التطوير والتحوّل الرقمي” ليكون منصة وطنية لدعم الابتكار وضمان استدامة الأداء العسكري وفق أفضل الممارسات العالمية.

واختتم الحفل بإعلان النتائج وتكريم الضباط الخريجين والمشرفين على الدورات.

