اللواء 444 قتال يُحرر 23 مختطفاً ويضبط الجناة

في عملية أمنية نوعية ودقيقة، تمكن اللواء 444 قتال من تحرير 23 شخصًا من الجنسية الصومالية، بينهم 13 امرأة و10 رجال، كانوا محتجزين داخل أحد الأوكار من قبل مجموعة مسلحة تمتهن الخطف وطلب الفدية.

وجاءت هذه العملية بعد عمليات رصد وتحري وجمع معلومات دقيقة، أسفرت عن تحديد موقع الاحتجاز ومداهمته بنجاح. وكشفت التحقيقات الأولية أن الخاطفين – وعددهم 5 أشخاص من الجنسية الصومالية – كانوا يطالبون أسر الضحايا في الصومال بدفع فدية مالية قدرها 60 ألف دينار ليبي عن كل فرد مقابل إطلاق سراحه.

وتمكنت قوات اللواء 444 من إلقاء القبض على المتهمين، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الجيش الليبي لحماية الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة المنظمة، خاصة الجرائم العابرة للحدود مثل الاتجار بالبشر والخطف.