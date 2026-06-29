ضباط الجيش الليبي يحققون إنجازاً أكاديمياً في الجزائر

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي عن تحقيق ضباط الجيش الليبي إنجازاً جديداً في مجال التأهيل العسكري الأكاديمي، وذلك خلال مشاركتهم في دورة كلية القيادة والأركان بدولة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وأوضحت رئاسة الأركان أن أربعة ضباط ليبيين أنهوا عاماً دراسياً كاملاً ضمن الدفعة رقم (54) في دروس كلية القيادة والأركان مختلفة الأسلحة، التي نُظمت بمدرسة القيادة والأركان “الشهيد حمودة أحمد” في منطقة تمنفوست.

وتمكن الرائد الليبي عبدالسلام أبوسنينة من تحقيق الترتيب الثاني على مستوى الضباط الوافدين المشاركين من عدد من الدول، في إنجاز يعكس مستوى الكفاءة العلمية والانضباط المهني لضباط الجيش الليبي في المحافل العسكرية الدولية.

وشارك في هذه الدورة ضباط من عدة دول من بينها ليبيا والكويت ومصر والسعودية وفلسطين وأوغندا وموريتانيا وزامبيا وتنزانيا وفرنسا، ما يعكس الطابع الدولي للمنافسة الأكاديمية والعسكرية في هذه المؤسسة التدريبية.

وأكدت رئاسة الأركان العامة أن هذا التفوق يأتي ضمن الجهود المستمرة لرفع كفاءة منتسبي المؤسسة العسكرية، وتنفيذ توجيهات القيادة العامة في مجال التأهيل العلمي والمهني، بما يهدف إلى تطوير القدرات البشرية وتعزيز الأداء المؤسسي.

كما أشارت إلى أن دعم مشاركة الضباط الليبيين في الدورات والأكاديميات العسكرية الإقليمية والدولية يمثل جزءاً أساسياً من استراتيجية تطوير القوات المسلحة، بما يسهم في تعزيز الخبرات والانفتاح على المدارس العسكرية المختلفة.

ويُعد هذا الإنجاز امتداداً لسلسلة من المشاركات الليبية في البرامج التدريبية الخارجية، التي تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والانضباط وتبادل الخبرات مع الجيوش الصديقة.