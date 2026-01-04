الجيش الليبي يحيي ذكرى شهداء المؤسسة العسكرية

أقيم اليوم الأحد 4 يناير 2026 الجمع العام لمنتسبي اللواء 222 مجحفل بمقر اللواء، بحضور ممثلين عن رئاسة الأركان العامة ورئاسة أركان القوات البرية وإدارة التصنيع العسكري، بالإضافة إلى وفد من إدارة الشرطة العسكرية.

وعقب انتهاء الجمع العام، أُلقيت كلمة تأبين على أرواح شهداء المؤسسة العسكرية، بحضور رئيس الأركان العامة المشير ركن محمد علي أحمد الحداد، ورئيس أركان القوات البرية الفريق أول ركن الفيتوري غربيل، ومدير إدارة جهاز التصنيع العسكري اللواء محمود القطيوي، والمستشار محمد العصاوي، والأستاذ محمد المحجوب.

وأكد المتحدثون خلال التأبين على خصائل وصفات الشهداء، ودورهم الوطني وتضحياتهم في خدمة الوطن، مشددين على إسهاماتهم البارزة في تعزيز قدرات الجيش الليبي وترسيخ مبادئ الانضباط والاحتراف العسكري.

وأبرز المسؤولون أن رحيل الشهداء يمثل خسارة كبيرة للمؤسسة العسكرية وللوطن، مؤكدين على مواصلة السير على دربهم والاقتداء بتضحياتهم.

وفي ختام الفعالية، قدّم منتسبو اللواء درع الوفاء للشهداء، وأسمى آيات التعازي إلى الوطن والمؤسسة العسكرية، وإلى أسر الشهداء وذويهم.