الجيش الليبي يراجع أداء «الأكاديميات والكليات العسكرية»للعام الحالي

ترأس رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق صلاح الدين النمروش، الاجتماع السنوي للمجلس الأعلى للأكاديميات والكليات العسكرية في طرابلس، بحضور رئيس هيئات العمليات، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ورئيس هيئة الإمداد والتموين، ومدير إدارة التدريب، ومدير الإدارة العامة للحسابات العسكرية، إلى جانب آمري وكبار المعلمين بالكليات والأكاديميات العسكرية.

ورحب رئيس الأركان العامة بأعضاء المجلس، مؤكدًا الدور الحيوي الذي تقوم به الأكاديميات والكليات العسكرية في تخريج كوادر علمية مؤهلة للعمل ضمن وحدات الجيش الليبي، مشددًا على أهمية دعم الهيئات والإدارات لهذه المؤسسات لضمان أدائها على أكمل وجه.

وتناول الاجتماع عرض آمر الكلية العسكرية حول بنود جدول الأعمال واحتياجات السنة التمهيدية، بما في ذلك تقييم العام التدريبي الحالي ومستوى الكليات العسكرية، وتقارير التدريب والاحتياجات المالية اللازمة.

كما ناقش المجلس تحديد الأعداد المقترحة للطلبة المقبولين في العام التدريبي القادم، بالتنسيق مع إدارة التجنيد والاحتياط ولجنة قبول الطلبة، إلى جانب تطوير المناهج العلمية لتواكب التطور الحديث في المجالات العسكرية بالتنسيق مع إدارة التدريب.

وناقش الاجتماع أيضًا الصعوبات التي تواجه الطلبة الموفدين للخارج وسبل إيجاد الحلول المناسبة لها، بما يضمن استمرار تعليمهم العسكري بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.