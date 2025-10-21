الجيش الليبي يرفع السن القانونية لقبول طلبة «الكليات العسكرية»

أعلنت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي – شعبة الإعلام والتوثيق، عن تمديد السن القانونية لقبول طلبة الكليات العسكرية من حملة المؤهلات الجامعية للعام التدريبي 2026-2027، حيث تم رفع السن من 23 سنة إلى 27 سنة.

ودعت الإدارة الراغبين للاطلاع والتسجيل زيارة الموقع الإلكتروني للجنة على الرابط: www.LAAG.ly.

وتأتي هذه الخطوة من إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي في إطار جهودها لتوسيع قاعدة المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية، وتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية من خلال جذب المزيد من الكفاءات الحاصلة على المؤهلات الجامعية.

ويهدف تمديد السن القانونية إلى منح فرصة أكبر للشباب الراغبين في الانضمام إلى الكليات العسكرية، بما يتناسب مع متطلبات التدريب والتطوير المهني، ويسهم في دعم الاستقرار الأمني والوطني في ليبيا.