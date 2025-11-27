الجيش الليبي يرفع مستوى الاستعداد العملياتي عبر «تدريب الغواصين»

شهد مركز الأبحاث تحت المائية، احتفالية رسمية لتخريج الدفعة الثانية من غواصي الإنقاذ، بحضور معاون رئيس الأركان العامة، ورؤساء أركان القوات البحرية والبرية، إلى جانب عدد من رؤساء الهيئات العسكرية ومديري الإدارات والملحقين العسكريين في ليبيا.

وألقى آمر المركز كلمة أكد خلالها أن تخريج هذه الدفعة يشكل “إضافة نوعية” لجهود القوات البحرية في مجالات البحث والإنقاذ والعمليات التخصصية تحت الماء، مشيدًا بالالتزام والانضباط الذي أظهره المتدربون طوال فترة الدورة.

وتضمن الحفل عرضًا مرئيًا استعرض مهام القوات البحرية في غوص حرب المتفجرات والعمليات تحت الماء، تلاه عرض آخر قدم لمحة عن المهارات والتدريبات العملية التي تلقّاها الغواصون، بما في ذلك تقنيات الإنقاذ، وإجراءات العمل في البيئات البحرية المعقدة، واستخدام التجهيزات الحديثة.

كما أجرى الضيوف جولة داخل أقسام المركز للاطلاع على التجهيزات والقدرات التدريبية والبرامج المتقدمة في مجالات الغوص والعمليات البحرية.

وفي ختام الحفل، جرى تسليم شهادات التخرج للمنتسبين الذين أتموا الدورة بنجاح، وسط إشادة واسعة بالمستوى المتميز للخريجين واستعدادهم لأداء المهام الموكلة إليهم في الخدمة البحرية.