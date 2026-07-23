«الاتحاد الرياضي العسكري» يرفع جاهزية الوحدات للمنافسات المقبلة

بحث الاتحاد الرياضي العسكري بالجيش الليبي استعدادات الوحدات العسكرية للمشاركة في سباق المشي وبطولة الرماية، خلال اجتماع عقده مدير إدارة الاتحاد الرياضي العسكري مع ضباط الألعاب الرياضية في وحدات الجيش الليبي.

وتناول الاجتماع الترتيبات الخاصة بالمشاركة في سباق المشي المقرر تنظيمه خلال الفترة المقبلة، إلى جانب متابعة جاهزية الوحدات العسكرية ومستوى استعداد منتسبيها لخوض المنافسات.

كما ناقش المجتمعون آليات المشاركة في بطولة الرماية “القنص”، المقرر إقامتها في مقر اللواء (111) خلال الفترة القادمة، ضمن البرامج الرياضية التي ينظمها الاتحاد الرياضي العسكري لتعزيز المنافسات بين منتسبي الجيش.

وأكد الاتحاد الرياضي العسكري أن هذه الأنشطة تأتي في إطار دعم الرياضة داخل الوحدات العسكرية، ورفع مستوى اللياقة البدنية، وتعزيز روح المنافسة والانضباط بين منتسبي الجيش الليبي.

ويواصل الاتحاد الرياضي العسكري تنظيم ومتابعة البطولات والبرامج الرياضية المخصصة للعسكريين، بهدف تطوير القدرات البدنية وتشجيع المشاركة في الأنشطة الرياضية بمختلف وحدات الجيش.