الجيش الليبي يستعرض جاهزيته القتالية في نسمة

أجرت وحدات الجيش الليبي المتمركزة في مدينة نسمة جمعاً صباحياً استعرضت خلاله جاهزيتها القتالية، وذلك بحضور اللواء محمود حمزة الذي اطّلع على سير العمل ومستوى الانضباط والتدريبات الميدانية.

وتواصل مفارز الجيش تنفيذ مهام تأمين المدينة، بما في ذلك تسيير دوريات يومية لمكافحة التهريب والاتجار بالمخدرات، وتعزيز الأمن والاستقرار داخل المنطقة.

كما عُقد ملتقى موسع ضم المجلس الاجتماعي لقبيلة أولاد أبوسيف وعميد بلدية نسمة ومجموعة من شباب المدينة، حيث أعرب المشاركون عن تقديرهم لجهود وحدات الجيش ودورها في حفظ الأمن ودعم الاستقرار.

هذا وشهدت مناطق فزان والجبل الغربي خلال السنوات الماضية انتشاراً لشبكات تهريب الوقود والمخدرات والبشر عبر المسارات الصحراوية، ما دفع وحدات الجيش الليبي إلى تكثيف وجودها في نقاط العبور ضمن خطة تهدف إلى تقليص الأنشطة غير الشرعية وتعزيز الأمن الداخلي.