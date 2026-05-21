الجيش الليبي يشارك بـ«مناورات عسكرية» في تركيا

شاركت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي في فعاليات المناورات العسكرية التركية EFES2026، التي أقيمت في مدينة إزمير، بمشاركة وفود عسكرية من عدد من الدول، وفقا لما أعلنته رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.

وأوضح البيان أن رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول الدكتور صلاح الدين النمروش، شارك يوم الأربعاء رفقة وفد من ضباط الجيش الليبي في فعاليات المناورات، بحضور وزير الدفاع التركي وعدد من القيادات العسكرية التركية، إلى جانب وزراء دفاع ورؤساء أركان الدول المشاركة.

وشهدت المناورات عروضا عسكرية وميدانية متنوعة بمشاركة قوات متعددة الجنسيات، عكست مستوى الجاهزية والتنسيق العملياتي بين القوات المشاركة في التمرين.

وعلى هامش الفعاليات، شارك رئيس الأركان العامة والوفد المرافق في افتتاح المعرض العسكري للصناعات الدفاعية التركية، بحضور عدد من وزراء الدفاع ورؤساء الوفود العسكرية، حيث اطلعوا على أحدث التقنيات والصناعات الدفاعية في مجالات التسليح والتطوير العسكري.

وأكدت رئاسة الأركان العامة أن مشاركة الجيش الليبي في مناورات EFES2026 جاءت عقب دعوة رسمية موجهة إلى رئاسة الأركان العامة، وبتعليمات مباشرة من رئيس الأركان، حيث تولت هيئة العمليات العسكرية وإدارة التدريب إعداد وتجهيز القوة المشاركة.

وضمت القوة المشاركة عناصر من رئاسة أركان القوات البرية والبحرية وركن حرس الحدود، إضافة إلى عدد من الهيئات والإدارات والوحدات العسكرية، ضمن خطة تدريبية شملت وحدات المشاة والضفادع البشرية.

وتعد مناورات EFES من أبرز التمارين العسكرية متعددة الجنسيات التي تنظمها تركيا بشكل دوري، وتهدف إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية وتعزيز التنسيق بين القوات المشاركة من مختلف الدول.