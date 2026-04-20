الجيش الليبي يشارك بمناورات «EFES 2026» الدولية في تركيا

وصلت طلائع من قوات الجيش الليبي إلى مدينة إزمير في الجمهورية التركية، للمشاركة في التمرين التعبوي الدولي “EFES 2026”، وذلك في إطار تعليمات رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول الدكتور صلاح الدين النمروش.

وتأتي هذه المشاركة ضمن التمارين الدورية التي تُنظم كل عامين بمشاركة عدد من الدول الصديقة والشقيقة، بهدف تعزيز التعاون العسكري المشترك، وتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث الأساليب التدريبية والعملياتية، بما يسهم في رفع كفاءة وجاهزية منتسبي الجيش الليبي.

وتضم القوة المشاركة عناصر من رئاسة الأركان البرية، ورئاسة الأركان البحرية، ومنطقة الساحل الغربي، واللواء 111 مجحفل، والقوات الخاصة البحرية، وهيئة الإمداد والتموين، وإدارة الهندسة العسكرية، وجهاز الطب العسكري، إضافة إلى عدد من الوحدات الأخرى، وذلك بإشراف إدارة التدريب.

ومن المقرر استكمال وصول باقي الوحدات خلال الساعات المقبلة، تمهيداً لانخراطها في فعاليات التمرين الذي يُعد من أبرز المناورات العسكرية الدولية في مجال التدريب التعبوي المشترك.

هذا ويُعد تمرين “EFES” من أكبر المناورات العسكرية متعددة الجنسيات، ويهدف إلى تطوير قدرات القوات المشاركة في بيئات قتالية مشتركة، وتعزيز التنسيق العملياتي بين الجيوش، حيث تحرص العديد من الدول على المشاركة فيه بشكل دوري لرفع مستوى الجاهزية القتالية والتدريبية.