الجيش الليبي يشارك في ندوة عربية حول تطوير «التدريب العسكري»

شارك أمين عام رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، والوفد المرافق له، في أعمال الندوة العربية لرؤساء هيئات التدريب العسكري، التي انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، واستمرت خمسة أيام وناقشت دور التعلم الذاتي في تطوير قدرات الجيوش العربية وتعزيز جاهزيتها المستقبلية.

وتناول المشاركون تأثير التعلم الذاتي على منظومات التدريب والعمليات العسكرية، وسبل توظيفه في رفع كفاءة القوات المسلحة، إلى جانب استعراض متطلبات مواكبة المتغيرات الأمنية والتكنولوجية المتسارعة، والتأكيد على أهمية تطوير برامج التدريب العسكري المشترك.

وتُمثّل الندوة منصة عربية مهمة تعكس عمق التعاون العسكري بين الدول العربية، وتسهم في توحيد الرؤى المتعلقة بآليات تطوير القدرات الدفاعية، بما يعزز جهود الارتقاء بالجاهزية القتالية والتدريبية للجيوش العربية.