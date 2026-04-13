الجيش الليبي يطلق مشروع «منهج موحّد» للتوجيه المعنوي

عقدت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، صباح اليوم الإثنين 13 ابريل 2026، اجتماعًا مهمًا بمقرها في طرابلس، خُصّص لمناقشة إعداد مقترح منهج موحّد لمادة التوجيه المعنوي، المقرر تدريسه داخل المؤسسات التعليمية العسكرية.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لقرار رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن مهندس دكتور صلاح الدين النمروش، الذي وجّه بإعداد منهج علمي متكامل يواكب التطورات الحديثة، ويسهم في بناء وعي منتسبي الجيش الليبي على أسس وطنية ومهنية راسخة.

وشهد الاجتماع حضور رئيس اللجنة والأعضاء المكلفين بإعداد المنهج، حيث جرى استعراض ومناقشة عدد من المحاور الأساسية المرتبطة بمحتوى المادة، بما يضمن صياغة منهج حديث ومتطور يحقق الأهداف المرجوة.

ويركّز المقترح على ترسيخ العقيدة العسكرية، وتعزيز الانتماء للمؤسسة العسكرية والوطن، إلى جانب رفع الروح المعنوية لدى الأفراد، وتكريس السلوك المنضبط بما يتماشى مع طبيعة العمل العسكري وخصوصيته.

ويعكس هذا التوجه اهتمام القيادة العامة للجيش الليبي بتطوير المنظومة التعليمية العسكرية، عبر إدخال مناهج حديثة تستجيب لمتطلبات المرحلة، وتسهم في إعداد كوادر قادرة على أداء مهامها بكفاءة عالية.