الجيش الليبي يعتقل متورطاً في قضايا جنائية خطيرة بمدينة غريان

تمكّنت مفارز الجيش الليبي في مدينة غريان، بعد عمليات رصد دقيقة وجمع شامل للمعلومات، من القبض على المدعو حسين الفرجاني ساسي، المتورط في عدة قضايا جنائية خطيرة واستمرت التحقيقات معه لسنوات بسبب فراره من العدالة.

وبحسب اللواء 444 قتال، تشمل القضايا المنسوبة إليه: قضية عام 2014 المتعلقة بسرقة سيارة عبر عملية سطو مسلح، وإطلاق النار على صاحبها ثم دهسه أثناء محاولة الفرار، بالإضافة إلى قضية عام 2021 التي تورط فيها بقتل شقيقه على خلفية خلاف حول تقسيم الميراث.

وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مع تأكيد الجيش الليبي حرصه على متابعة الخارجين عن القانون وضمان وصول كل مجرم إلى العدالة.