الجيش الليبي يعزز استعداداته للمناورات المشتركة مع «قوات الأفريكوم»

في إطار تكاثف الجهود ووضع الخطط الإستراتيجية ودعم الخطوات الجادة في سبيل توحيد المؤسسة العسكرية، اجتمع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد” بقاعة الإجتماعات برئاسة الأركان العامة، يوم أمس الأحد، مع عدد من الضباط الذين سيشاركون في دورة تدريبية خارجية، ولجنة (3+3)، وبحضور رئيس هيئة العمليات.

وجاء اللقاء للرفع من معنوياتهم وحثهم على كسب مهارات عالية لتنفيذ المهام الموكلة إليهم، وفق رؤية رئاسة الأركان العامة، ليكونوا على أتم الاستعداد لتنفيذ أي مهام عسكرية من شأنها تأمين وحماية البلاد.

وكذلك للاستعداد للمشاركة في التمارين التعبوي المشترك والمناورات التي ستشرف عليها قوات الأفريكوم، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد.