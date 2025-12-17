الجيش الليبي يفتح باب القبول للمجندين في «المعهد العسكري الفني»

أعلنت إدارة التجنيد والاحتياط برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي عن فتح باب القبول للمجندين في المعهد العسكري الفني، وذلك اعتبارًا من 21 ديسمبر 2025 وحتى 5 يناير 2026. ويشمل القبول حملة الشهادة الثانوية العامة ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة.

وأوضحت الإدارة أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، أبرزها أن يكون المتقدم ليبي الجنسية، لائقًا صحيًا، أعزب، وأن يتراوح عمره بين 18 و30 سنة.

كما يشترط ألا يكون قد حكم عليه في قضايا مخلة بالشرف، وأن يكون حاملاً للأوراق الثبوتية المطلوبة، والتي تشمل الرقم الوطني، إثبات الشخصية، شهادة الحالة الجنائية، شهادة حسن السيرة والسلوك، والصور الشخصية، بالإضافة إلى المستندات الدراسية الأصلية.

وأشارت الإدارة إلى أن مدة الدراسة في المعهد ستكون سنة واحدة، يحصل بعدها الخريج على رتبة ضابط صف، مع إمكانية مواصلة الدراسة بعد موافقة الجهات المختصة.

كما سيلزم المجندون بقوانين ولوائح عسكرية صارمة، ويُوقعون على عقد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. إضافة إلى ذلك، سيحصل المجندون على منحة مالية قدرها 800 دينار شهريًا خلال فترة التدريب.

وتوضح الإدارة أن مراكز التجنيد موزعة في عدة مناطق من بينها طرابلس، جنوب طرابلس، الغربية، الوسطى، المرقب، جبل نفوسة، وسبها. على المتقدمين تقديم كافة المستندات المطلوبة مباشرة إلى لجنة التجنيد في المواعيد المحددة.

للاستفسار:يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني: info@arrd.ly أو عبر الأرقام: 091/0929611 – 092/0929611