الجيش الليبي يفتح باب التطوع لـ«الذكور والإناث».. شروط ومواعيد التسجيل

أعلنت إدارة التجنيد والاحتياط برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي فتح باب التطوع للخدمة العسكرية أمام الذكور والإناث، وحددت فترة استقبال طلبات الالتحاق من 5 يوليو حتى 20 يوليو 2026، ضمن خطة استقطاب متطوعين للعمل في عدد من الوحدات والتشكيلات العسكرية.

وأوضحت الإدارة أن باب التطوع مفتوح أمام الذكور للعمل في الكلية الجوية بمدينة مصراتة، والمنطقة العسكرية الوسطى ممثلة في اللواء 63 مشاة، وحرس الحدود والأهداف الحيوية، وإدارة الشرطة العسكرية، وقوة مكافحة الإرهاب.

كما أعلنت قبول متطوعات من العنصر النسائي للعمل ضمن الكتيبة 166 للحماية والحراسة، على أن يقتصر التقديم على المقيمات داخل نطاق مدينة طرابلس.

وحددت إدارة التجنيد والاحتياط عدداً من الشروط للقبول، أبرزها أن يكون المتقدم ليبي الجنسية، وألا يكون متزوجاً من أجنبية، وأن يتراوح عمره بين 17 و30 عاماً، وأن يكون لائقاً صحياً للخدمة العسكرية، وألا يكون محكوماً في قضية مخلة بالشرف، ما لم يُرد إليه اعتباره.

كما اشترطت الإدارة تقديم ما يثبت عدم تقاضي المتقدم أي مرتب من إدارة ترشيد المرتبات بوزارة العمل، تفادياً للازدواجية في المرتبات.

وطالبت الإدارة المتقدمين بإرفاق الرقم الوطني مختوماً من السجل المدني، وصورة من إثبات الشخصية، وشهادة الحالة الجنائية، وشهادة حسن السيرة والسلوك، وأصل المؤهل الدراسي، إضافة إلى ثماني صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء.

وأشارت إلى أن استقبال الملفات سيكون عبر فروع ومكاتب التجنيد المنتشرة في طرابلس، وجنوب طرابلس، والمنطقة الغربية، والمنطقة الوسطى، والمرقب، وجبل نفوسة، وسبها، إلى جانب المكاتب التابعة لها في مختلف المدن.

وأكدت إدارة التجنيد والاحتياط أن المتقدمين سيخضعون للكشف الطبي، ثم للمقابلة الشخصية بعد اجتياز الفحص الطبي، فيما يسمح للخريجين بمواصلة دراستهم بما لا يتعارض مع واجباتهم العسكرية.

وأضافت أن جميع المقبولين سيخضعون للوائح والقوانين العسكرية المعمول بها داخل الجيش الليبي، مع توقيع عقد خدمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بعد استكمال فترة التدريب الأساسي.

ودعت الإدارة الراغبين في الالتحاق إلى تعبئة بياناتهم والاطلاع على شروط القبول عبر الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد والاحتياط، مؤكدة تخصيص أرقام هاتفية للإجابة عن استفسارات المتقدمين.