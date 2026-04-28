الجيش الليبي يناقش التحول الرقمي في منظومة «التعليم العسكري»

احتضن مسرح قاعدة طرابلس البحرية، يوم الاثنين 27 ابريل 2026، ورشة عمل متخصصة بعنوان “التقنيات الحديثة في تطوير العملية التعليمية بالمؤسسات العسكرية”، وذلك في إطار جهود تحديث منظومة التعليم والتأهيل داخل الجيش الليبي.

وجاء تنظيم الورشة بإشراف رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، وبالتعاون مع أكاديمية الدراسات البحرية وكلية الهندسة العسكرية، وبمتابعة رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، بحسب ما أفاد به المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة.

وشهدت الفعالية حضور رئيس أركان القوات البحرية الفريق المهندس نورالدين البوني، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والأكاديمية، وضباط مختصين في مجالات التدريب والتأهيل، وخبراء في التعليم الإلكتروني وأنظمة المحاكاة.

وتطرقت الجلسات العلمية إلى تقييم واقع التعليم العسكري، واستعراض أحدث التقنيات التعليمية، إضافة إلى مناقشة استراتيجيات الابتكار والتحول الرقمي داخل المؤسسة العسكرية، مع طرح رؤى عملية لتطوير أساليب التدريب والتعليم.

كما شهدت الورشة نقاشات موسعة بين المشاركين حول سبل تعزيز كفاءة العملية التعليمية، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، ويسهم في إعداد كوادر عسكرية مؤهلة وفق معايير متقدمة.

وتندرج هذه الورشة ضمن مسار التطوير الذي تشرف عليه رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، بهدف الارتقاء بمستوى التأهيل والتدريب، وتعزيز قدرات منتسبي المؤسسة العسكرية في مختلف التخصصات.

تسعى المؤسسات العسكرية في ليبيا إلى مواكبة التحولات العالمية في مجالات التعليم والتدريب، خاصة مع تزايد الاعتماد على التقنيات الرقمية وأنظمة المحاكاة، التي أصبحت عنصراً أساسياً في إعداد الكوادر العسكرية، ما يعزز من جاهزية القوات وقدرتها على التعامل مع التحديات الحديثة.