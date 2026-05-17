الجيش الليبي ينفذ تدريبات مدفعية لتعزيز جاهزية قوات المنطقة الوسطى

أعلن المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي تنفيذ الكتيبة 313 مشروع رماية فنية بسلاح المدفعية، في إطار خطة تستهدف تعزيز الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى.

وبحسب البيان، أُقيم المشروع بإشراف آمر المنطقة العسكرية الوسطى وآمر الكتيبة، واستمرت فعالياته لمدة عشرة أيام متواصلة خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 13 مايو 2026 في مدينة مصراتة.

وشملت التدريبات تنفيذ رمايات عملية مكثفة باستخدام سرايا المدفعية من عياري 122 و130، إلى جانب قاذفات الصواريخ، ضمن برنامج تدريبي يركز على رفع مستوى الأداء الميداني وتطوير القدرات الفنية والقتالية للعناصر المشاركة.

وأكدت رئاسة الأركان العامة أن المشروع يأتي ضمن جهودها الرامية إلى دعم وتعزيز القدرات العملياتية لقوات المنطقة العسكرية الوسطى، بما يرفع من جاهزية وحداتها لتنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة عالية.

وتواصل المؤسسة العسكرية الليبية تنفيذ برامج تدريبية ومشروعات ميدانية في عدد من المناطق العسكرية، في إطار خطط تستهدف تطوير الأداء القتالي ورفع مستوى التأهيل الفني للعناصر العسكرية، بما يعزز من جاهزية القوات وقدرتها على التعامل مع مختلف المهام الميدانية.