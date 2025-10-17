اللواء 444 قتال يُنفّذ تمريناً لتعزيز الجهوزية القتالية

نفّذ اللواء 444 قتال التمرين التعبوي “فنَبَذْنَاهُمْ في اليمّ” ضمن سلسلة مناورات “وأعدوا لهم ما استطعتم”، مُكرِّسًا جهودًا لرفع مستوى الجاهزية القتالية وتعزيز الكفاءة الميدانية لوحداته.

وركّز التمرين على تطوير مهارات التخطيط والتنفيذ العملياتي تحت ظروف ميدانية مختلفة، شمل محاكاة سيناريوهات تكتيكية متنوعة واختبار إجراءات التنسيق والاتصال بين الوحدات.

كما بيّن التدريب قدرة القوات على الاستجابة السريعة وإدارة المناورات المعقدة مع الحفاظ على انضباط العمليات وسلامة القوات.

وتأتي هذه المناورات في إطار الجهود المستمرة للجيش للحفاظ على جاهزيته القتالية وتحديث قدراته العملياتية بما يتلاءم مع المتطلبات الميدانية المتطورة.

