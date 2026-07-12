الجيش الليبي يواصل تقييم طلبة «الكلية العسكرية»

اختتمت الكلية العسكرية في ليبيا امتحانات الأسبوع الثاني لطلبة الصفين المتقدم والمستجد، وسط أجواء اتسمت بالانضباط والالتزام، ضمن متابعة سير العملية التعليمية والتدريبية.

وقالت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إن فريق شعبة الإعلام والتوثيق تابع ختام الامتحانات التي تأتي في إطار البرنامج المعتمد للتقييم والتأهيل داخل الكلية العسكرية في طرابلس.

وشهد اليوم الأحد إجراء امتحانات المواد النظرية، حيث أدى طلبة الصف المتقدم اختبار مادة الجغرافيا، بينما خضع طلبة الصف المستجد لامتحان مادة الأمن الحربي، وفق الجدول المحدد للامتحانات النهائية.

وأوضحت إدارة التوجيه المعنوي أن الطلبة أظهروا مستوى علميًا متميزًا خلال الاختبارات، انعكس في جودة الإجابات وحسن الاستعداد، ما يعكس الجهود المبذولة في مجالات التدريب والتأهيل داخل المؤسسة العسكرية.

وأكدت الإدارة أن هذه المرحلة تعكس حرص الكلية العسكرية على تنظيم العملية الامتحانية وفق أعلى معايير الانضباط والدقة، بما يساهم في رفع كفاءة مخرجات المؤسسة العسكرية ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.