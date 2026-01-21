الجيش الليبي يواصل تنظيم وحداته و«مخازن الذخائر»

اجتمع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق الدكتور صلاح الدين النمروش، مع آمري شعب التسليح والذخيرة في رئاسات الأركان النوعية، وذلك لمناقشة توصيات اللجنة العليا للتخلص من الذخائر ومقترح تخصيص معسكر الطويشة كمقر لتجميع الذخائر المتبعثرة داخل المعسكر وخارجه، لما له من ملاءمة لتخزين الأسلحة والذخائر.

ووجّه رئيس الأركان العامة رئاسات الأركان النوعية بتنفيذ توصيات اللجنة الفنية العليا للتخلص من الذخائر واستكمال كافة الأعمال المتعلقة بها، وإجراء دراسة فنية لتقييم مدى الاستفادة من الذخائر المتبعثرة، ووضع آلية للتنسيق مع إدارة الهندسة العسكرية للتخلص من المواد غير المستفاد منها، بالإضافة إلى التنسيق الفوري لزيارة الفنيين المتخصصين لمباشرة أعمال صيانة مدفع زورق “شفق”.

وفي إطار حرصه على متابعة وتنظيم الوحدات العسكرية، اجتمع الفريق الدكتور صلاح الدين النمروش، بمكتبه مع رئيس أركان القوات البرية الفريق محمد موسى، وآمري صنف المشاة والمدرعات، والمدفعية والصواريخ، بالإضافة إلى رؤساء المدارس العسكرية التخصصية، وآمر فرع التعليم بمدرسة المدفعية والصواريخ.

واطلع رئيس الأركان العامة على خطة وسير عمل رئاسة أركان القوات البرية، وأبرز العراقيل التي تواجه تطبيق الخطة، والجهود المبذولة لحل هذه العراقيل.

كما نوقش مقترح إنشاء مركز علوم القوات البرية الذي يضم جميع المدارس العسكرية التخصصية، وأكد الفريق النمروش على ضرورة استمرار التدريب بجدية ومهنية للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة لكافة منتسبي الجيش الليبي.