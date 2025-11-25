اللواء 444 قتال يواصل حملاته ضد تجار المخدرات في طرابلس

تواصل مفارز اللواء 444 قتال حملاتها الأمنية المكثفة لضبط المتورطين في تجارة وتعاطي المخدرات بالعاصمة طرابلس، ضمن خطة تهدف إلى تطهير الأحياء من بؤر الجريمة وحماية شباب المدينة من خطر السموم.

وخلال الساعات الماضية، تمكنت المفارز من القبض على عدد من المتهمين في قضايا متعلقة بالحبوب المخدرة، الحشيش، الكوكايين، والاتجار بالخمور، بينهم كبار التجار ومروّجو المواد المخدرة، وضُبطت بحوزتهم كميات جاهزة للتوزيع وأدوات للترويج والتعبئة.

وأكد اللواء 444 قتال التزامه بملاحقة كل من يهدد أمن العاصمة، مشيراً إلى أن الحملات الأمنية ستستمر بلا هوادة لضمان سلامة المجتمع ومستقبل شبابه.