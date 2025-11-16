الجيش الليبي يواصل حملة تطهير المقابر من «الطلاسم والسحر»

تواصل مفارز الجيش الليبي دعم ومرافقة برنامج “حصين” في المدينة، حيث تنفذ منذ عدة أسابيع حملة واسعة لتنظيف المقابر من الطلاسم والتعاويذ ومظاهر السحر.

وفي إطار هذه الجهود، تعمل مفارز الجيش على مساندة اللجنة المختصة في إزالة الأعمال السحرية المدفونة بين القبور، بهدف رفع الأذى عن المواطنين والتصدي لما يسعى إليه السحرة والمشعوذون من نشر الفساد بين أفراد المجتمع.

وأدت الحملة إلى العثور على عدد من الطلاسم والأعمال السحرية وإزالتها بالكامل، ما يعكس دور الجيش الليبي الوطني والإنساني في حماية المجتمع، ونشر الطمأنينة، والمساهمة في بناء مجتمع قوي.