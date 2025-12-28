المؤسسة العسكرية تودع أحد أعمدة الجيش الوطني

أقيمت، ظهر اليوم الأحد، مراسم تشييع ودفن الشهيد اللواء محمود جمعة أحمد القطيوي، مدير جهاز التصنيع العسكري، في المدينة الرياضية بمدينة غريان.

وشهدت المراسم حضور عدد من الشخصيات العسكرية البارزة، حيث تواجد المفتش العام للجيش الليبي إلى جانب مجموعة من ضباط الجيش ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى جمع غفير من أهالي مدينة غريان وأقارب الشهيد، إضافة إلى رفاقه وزملائه في المؤسسة العسكرية.

وتضمن التشييع مراسم عسكرية رسمية، حيث تم تأبين الشهيد وتكريمه من قبل الحضور الذين أشادوا بمناقبه الوطنية وإخلاصه في أداء واجبه العسكري. كما تم الإشارة إلى سيرته الطيبة بين زملائه العسكريين من مختلف الرتب، إلى جانب دوره البارز في تعزيز وحدة المؤسسة العسكرية وخدمة الوطن.

وعقب انتهاء مراسم التشييع، وُوري جثمان الشهيد الثرى في مقبرة المغاربة، حيث سادت أجواء الحزن والدعاء بين الحضور. وفي ختام المراسم، دعا الحاضرون الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.