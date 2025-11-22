الجيش الليبي يوقف متهمًا بجرائم هجوم وخطف وابتزاز المواطنين

تمكنت مفرزة من مفارز الجيش الليبي، اليوم، من إلقاء القبض على المدعو (س.أ)، المتورط في عدد من القضايا الجنائية والخطرة، وفق ما أعلنت القيادة العامة للجيش.

وأوضحت المصادر أن المتهم كان قد هاجم عناصر مركز شرطة الهضبة وأطلق النار عليهم، كما قام بنشر مقطع مصوَّر من المركز أثناء تعاطيه المخدرات، مستهزئًا برجال الشرطة.

وأضاف البيان أن المتهم تورط أيضًا في خطف عدد من المواطنين وتعذيبهم وتصويرهم، وابتزازهم لإجبارهم على دفع مبالغ مالية.

وأكدت القيادة العامة للجيش الليبي أن المتهم تم ضبطه بنجاح، وسيحال إلى النيابة العامة المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون.

وختم البيان بالتأكيد على دور الجيش الليبي في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين.

تأتي هذه العملية ضمن جهود الجيش الليبي المستمرة لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة والمطلوبين الخطرين، في وقت يسعى فيه الجيش إلى تعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين من خلال فرض القانون والردع على المخالفين. كما تعكس العملية قدرة الأجهزة الأمنية على رصد ومتابعة المشتبه بهم، وضمان إحالتهم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.