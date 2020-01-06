الجيش المصري ينتشر بكامل عتاده على الحدود مع ليبيا

بعض عناصر الجيش المصري على الحدود مع ليبيا. [المنار]

أعلن مسؤول أمني ليبي الاثنين، أن الجيش المصري انتشر على الحدود مع ليبيا، وأن الطوارئ أعلنت بمنطقة الحدود من قِبل البلدين، وذلك تزامنا مع توترات بعد إعلان تركيا بدء إرسال قوات إلى ليبيا.

وقال مدير مكتب إعلام منفذ مساعد البري منير السعيطي، لوكالة الأنباء الليبية، إن “القوات المسلحة المصرية منتشرة بدباباتها وكامل عتادها على الحدود الليبية المصرية تحسباً لأي طارئ”.

وأضاف أنه “تم إعلان حالة الطوارئ من قِبل قوات حفتر والجيش المصري على الحدود الليبية المصرية، وذلك بعد إعلان حالة التأهب من قِبل قوات حفتر في منفذ مساعد البري”.