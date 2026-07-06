الجيش المصري 2026.. قوة إقليمية تتصدر إفريقيا والعالم العربي

كشفت بيانات تحليلية حديثة صادرة عن موقع Global Firepower ونشرتها وكالة سبوتنيك، عن تفاصيل قدرات الجيش المصري لعام 2026، والتي أظهرت تصدره عربيًا وأفريقيًا، وحلوله في المرتبة 19 عالميًا من حيث القوة العسكرية.

ويعتمد الجيش المصري على منظومة تسليح متنوعة تشمل القوات الجوية والبرية والبحرية، إلى جانب مروحيات هجومية وطائرات مقاتلة ونقل وتدريب، فضلًا عن أسطول بحري واسع وقوات برية كبيرة، ما يعزز مكانته كأكبر قوة عسكرية في أفريقيا والعالم العربي.

وأشارت البيانات إلى أن من أبرز عناصر القوة الجوية المصرية مروحيات “كا-52” الهجومية الروسية، والتي أثارت مشاهد تحليقها خلال افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية تفاعلًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أوضحت الإحصائيات أن إجمالي حجم القوات المسلحة المصرية يبلغ 1.2 مليون جندي من العاملين والاحتياط، فيما تبلغ ميزانية الدفاع نحو 5.1 مليار دولار، مع وجود نحو 38 مليون مواطن مصري يصلحون للخدمة العسكرية.

وفيما يتعلق بالقوات البحرية، بلغ عدد الوحدات 149 وحدة، لتحتل المرتبة 23 عالميًا.

أما القوات البرية فجاءت أرقامها على النحو التالي:

الدبابات: 3620 دبابة (المرتبة 6 عالميًا)

المركبات المدرعة: 55 ألف مركبة (المرتبة 17 عالميًا)

المدفعية ذاتية الحركة: 1056 (المرتبة 6 عالميًا)

المدفعية المقطورة: 962 (المرتبة 12 عالميًا)

راجمات الصواريخ: 648 (المرتبة 11 عالميًا)

وفي القوات الجوية، بلغ إجمالي الطائرات الحربية 1088 طائرة، ما يضعها في المرتبة 9 عالميًا، موزعة على:

المقاتلات: 242 (المرتبة 10 عالميًا)

الطائرات الهجومية: 90 (المرتبة 7 عالميًا)

طائرات النقل: 53 (المرتبة 13 عالميًا)

طائرات التدريب: 344 (المرتبة 6 عالميًا)

طائرات المهام الخاصة: 11 (المرتبة 21 عالميًا)

كما بلغ إجمالي المروحيات 348 مروحية (المرتبة 11 عالميًا)، بينها 100 مروحية هجومية (المرتبة 7 عالميًا).

وتعكس هذه البيانات تصاعد مؤشرات القوة العسكرية المصرية خلال السنوات الأخيرة، في ظل تطوير مستمر لمنظومات التسليح وتحديث القوات الجوية والبرية والبحرية، إلى جانب تنوع مصادر التسليح بين الشرق والغرب، ما ينعكس على تصنيفها المتقدم في مؤشرات القوة العسكرية العالمية.