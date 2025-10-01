الجيش وقسم مكافحة التهريب يضبطان شحنة وقود معدة للتهريب في غريان

في إطار الجهود المبذولة لحماية مقدرات الوطن والتصدي لعمليات التهريب، تمكنت مفرزة من الجيش الليبي جنوب مدينة غريان، وبالتعاون مع قسم مكافحة التهريب والمخدرات في غريان، من ضبط شحنة وقود كانت معدة للتهريب.

وجاءت العملية بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة، حيث تم إلقاء القبض على السائق الذي كان يقود خزان وقود بسعة 40 ألف لتر، وحاول السائق التمويه عبر ادعائه تفريغ الحمولة في إحدى محطات الوقود، لكنه تم كشفه واعتقاله.

وتم إحالة المتهم إلى نيابة مكافحة الفساد الجزئية في غريان لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القضائية.