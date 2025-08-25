الجيش يرفع جاهزيته.. مصر تستضيف أكبر مناورات بالشرق الأوسط بمشاركة 7900 مقاتل

تستعد مصر لاستضافة النسخة الـ19 من مناورات “النجم الساطع 2025″، والتي تُعد من أكبر التدريبات العسكرية المشتركة في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية و43 دولة أخرى، وذلك في قاعدة محمد نجيب العسكرية غرب البلاد، خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 10 سبتمبر 2025.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في منشور رسمي على منصة “إكس”، مشاركة القوات الأمريكية إلى جانب القوات المسلحة المصرية ودول أخرى، في هذه المناورات، مشيرة إلى أن “النجم الساطع 2025 يمثل امتدادًا للعلاقة الأمنية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة”، ووصفتها بأنها “شراكة تاريخية تساهم في مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن الإقليمي، والتصدي لانتشار التطرف العنيف”.

من جانبه، أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، العميد غريب عبدالحافظ، أن النسخة الحالية من المناورات تشهد مشاركة غير مسبوقة، حيث تشارك 13 دولة بأكثر من 7900 مقاتل بصفة فعلية، فيما تشارك 30 دولة أخرى بصفة مراقب، ما يعكس المكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها مصر في مجال التعاون العسكري متعدد الأطراف.

وتتضمن التدريبات المشتركة عددًا من السيناريوهات القتالية والتكتيكية، التي تهدف إلى تعزيز جاهزية الجيوش المشاركة وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الإرهاب، والعمليات المشتركة، والدعم اللوجستي، والتكامل العملياتي بين القوات.

وتعد مناورات “النجم الساطع” واحدة من أهم الفعاليات العسكرية في المنطقة، حيث تعكس عمق التعاون الدفاعي بين الدول المشاركة، وتعزز مفاهيم الأمن الجماعي والتدريب على أحدث تقنيات وأساليب القتال الحديثة.

مصر تعزز قواتها على حدود غزة تحسباً لاحتلال إسرائيلي محتمل للمدينة

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بما في ذلك هيئة البث “كان 11” والقناة 12، أن الجيش المصري عزز وجوده بشكل كبير على الحدود مع قطاع غزة خوفاً من تنفيذ إسرائيل خطة احتلال المدينة في حال فشل اتفاق مع حماس.

وأوضحت التقارير أنه بعد 690 يوماً من الحرب في غزة، يسود إحباط في مصر وقطر بسبب عدم رد إسرائيل الإيجابي على عرض حماس لإنهاء الحرب وعقد صفقة تبادل أسرى، مما دفع القاهرة لتكثيف قواتها على الحدود تحسباً لمحاولات آلاف المدنيين العبور إلى سيناء.

وأكدت القناة الإسرائيلية أن مصر تخشى أن تؤدي عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة إلى تدفق نحو مليون غزي إضافي إلى جنوب القطاع، وزيادة احتمالات خرق جماعي للحدود، إضافة إلى استغلال إسرائيل للأحداث لنقل السكان إلى مصر وتحميلها عبء إنساني كبير.

وفي الوقت نفسه، أشار موقع “كيبا” الإخباري الإسرائيلي إلى استعداد الجيش الإسرائيلي لاحتلال غزة، مع التركيز على التعامل مع شبكة الأنفاق التي يعتقد أنها أعيد بناؤها، واتباع نهج التقدم البطيء لضمان سلامة الجنود وتطهير المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيمات الفلسطينية، مع مراعاة وجود مبانٍ شاهقة قد تُستخدم كمخابئ للمقاومين.

إسرائيل تدشن مستوطنة عسكرية مدنية قرب حدود مصر

بدأت إسرائيل الأسبوع الجاري تشغيل مستوطنة كبيرة على بعد 11 كيلومتراً فقط من معبر كرم أبو سالم الحدودي مع مصر، في خطوة اعتبرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية الأكبر على الحدود المصرية الإسرائيلية.

وحضر حفل التدشين وزير الزراعة والأمن الغذائي أفي ديختر، الرئيس الأسبق لجهاز الشاباك وعضو الكابينت الأمني، الذي وصف القرية الاستيطانية بأنها “حجر الأساس” لسلسلة قرى أخرى، مؤكدًا أن العمل الزراعي في المنطقة ليس مجرد مهنة، بل “هدف صهيوني” ورسالة حياة.

وأوضح الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، في تصريحات لـRT أن المستوطنة تبدو للوهلة الأولى قرية زراعية، لكنها في الواقع “خط دفاع استيطاني مسلح في صورة مدنية”، إذ يسكنها جنود مسرّحون من الجيش الإسرائيلي، ما يعكس خطة استيطانية طويلة المدى تحت شعار “الأمن الغذائي 2050”.

وأضاف عبود أن المشروع يهدف إلى تثبيت وجود استيطاني عسكري ـ مدني على المثلث الحدودي بين مصر وغزة وإسرائيل، وتحويل الجنود المسرحين إلى مستوطنين على الحدود، ما يشكل خط دفاع متقدم ويعكس بعدًا سياسيًا واستراتيجيًا واضحًا في توقيت حساس، خاصة في ظل التوتر المتصاعد بالعلاقات المصرية الإسرائيلية نتيجة العدوان على غزة.

وأكد الخبير المصري أن هذه الخطوة ليست مجرد مشروع زراعي، بل رسالة سياسية واضحة للقاهرة، موضحًا أن كل محراث وماكينة ري وراءها بندقية، وأن الرد المصري على هذه المستوطنة لن يتأخر.