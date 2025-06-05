الجيل الجديد من الأجهزة الذكية… ألعاب بلا حدود ومغامرات بلا خوف

في دفعة جديدة من الابتكارات التقنية المثيرة، أعلنت شركتا ZTE وBlackview عن إطلاق أجهزة جديدة تجمع بين القوة، الأداء العالي، والتصميم المخصص لتلبية احتياجات المستخدمين المتطلعين إلى أقصى درجات الكفاءة—سواء في ميدان الألعاب الإلكترونية أو في مغامرات الحياة القاسية.

ZTE تشعل ساحة الألعاب بـ RedMagic Gaming Tablet 3 Pro

استعدادًا لدخول المنافسة بقوة، تستعد ZTE لطرح RedMagic Gaming Tablet 3 Pro، الحاسب اللوحي الجديد الذي وُصف بأنه أحد أقوى الأجهزة المخصصة لعشاق ألعاب الفيديو.

وبحسب أحدث التسريبات، فإن الجهاز الجديد يستلهم تصميمه من سلسلة RedMagic Nova، لكنه يتميز بواجهة خلفية جديدة بتفاصيل حداثية تضيف لمسة جمالية مستقبلية. الشاشة من نوع OLED، بمقاس 9 بوصات، بدقة عرض (2400×1504) بيكسل، وتردد فائق يبلغ 144 هيرتز يمنح تجربة بصرية انسيابية وسلسة.

ووفق المعلومات، ما يميز هذا الحاسب فعلًا هو معالجه المتطور Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Version، الذي حقق نتائج مبهرة على منصة Geekbench، ما يضمن أداءً مذهلًا واستجابة لحظية حتى في أكثر الألعاب تطلبًا، ويعزز الأداء وجود ذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 24 غيغابايت، ونظام تبريد مبتكر يقي الجهاز من ارتفاع الحرارة أثناء اللعب الطويل، كما يحتوي على بطارية ضخمة بسعة 8240 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، مما يمنح المستخدمين ساعات من اللعب المتواصل دون انقطاع.

Blackview تُطلق هاتفًا مصفّحًا لعشاق المغامرات

من جهة أخرى، أعلنت Blackview عن هاتفها الجديد المصمم خصيصًا لمحبي المغامرات والسفر، والذي يجمع بين الصلابة القصوى والمواصفات التقنية المتقدمة.

وبحسب الشركة، الهاتف يأتي بهيكل مصفّح مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68/IP69، ومضاد للصدمات بمعيار MIL-STD-810H. يتمتع الجهاز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.78 بوصة، وبدقة (2460×1080) بيكسل، وتردد 120 هيرتز وسطوع يصل إلى 750 شمعة، محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المقاوم للخدوش والصدمات.

ويعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهات DokeOS 4.1، ويضم معالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذاكرة RAM بسعة 12 غيغابايت، ومساحة تخزين داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع، وعلى صعيد التصوير، يأتي الهاتف بكاميرا ثلاثية العدسة (50+20+2 ميغابيكسل)، تشمل عدسة مخصصة للتصوير الليلي، إضافة إلى كاميرا أمامية قوية بدقة 32 ميغابيكسل، وفق الشركة.

وبحسب الشركة، يدعم الهاتف كافة احتياجات المستخدمين الميدانيين، من خلال منفذي SIM، ومنفذ USB-C، وشريحة NFC، ومستقبل راديو FM، وماسح بصمة، وبطارية ضخمة بسعة 7500 ميلي أمبير مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط.

وبين جهاز ZTE المخصص للانغماس في أقوى تجارب الألعاب، وهاتف Blackview الموجه للبيئات القاسية والمهمات الاستكشافية، يبدو أن عام 2025 يشهد بداية موجة جديدة من الأجهزة الذكية المتخصصة التي لا تكتفي بالقوة بل تقدم أيضًا أناقة تصميم وأداء فائق التطور.