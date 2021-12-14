الحافي لـ«عين ليبيا»: لم نستلم قراراً بإعادة هيكلة مجلس القضاء

أفاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا محمد الحافي لـ«عين ليبيا»، بأنّه لم يتسلم رسميا قراراً من مجلس النواب يقضي بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء.

وأوضح الحافي أنّه استغرب من اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الجديد بهذه السرعة، مشيرا إلى أنّ المحكمة العليا لم تبلغ رسميا بقانون رقم 11 الصادر عن مجلس النواب لعام 2021.

وتابع الحافي أنّ لقاء المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع رئيس المجلس الرئاسي محدد مسبقا بنفس الصفات السابقة لأعضاء المجلس، حيث تلقى دعوة من محمد المنفي لعقد اجتماع معه رفقة أعضاء الأعلى للقضاء.