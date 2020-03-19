منوعات

الحبس 6 أشهر لأم تسببت بوفاة سبعة من أبنائها

عين ليبيا | نُشر الخميس، 19 مارس 2020 - 10:46
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منوعات
الضحايا الذين تركتهم الأم يصارعون الموت حرقا وخنقا [صوت الأمارات]

حكمت محكمة استئناف الفجيرة على أم خليجية متهمة بالتسبب بوفاة 7 من أبنائها بالخطأ، والإهمال الذي أدى لحريق اندلع في منزلها قبل عامين، بالحبس ستة أشهر، ودفع الدية الشرعية.

وطالبت النيابة في الجلسات السابقة، بإنزال أقصى عقوبة في الأم، بتهمة “الإهمال الذي أدى إلى وفاة أبنائها”.

وقالت، إن “الضحايا الذين تركتهم الأم يصارعون الموت حرقا وخنقا، جاء نتيجة تهاونها بأرواح أولادها، ونتيجة إخلالها بما تفرضه عليها واجبات الأمومة”.

ووقع حادث الحريق في يناير 2018، بمنزل في منطقة رول ضدنا بإمارة الفجيرة، نتجت عنه وفاة 7 أطفال، أربع بنات وثلاثة أولاد، تراوحت أعمارهم بين خمسة أعوام و15 عاما، نتيجة الاختناق بالدخان الناتج عن الحريق.

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