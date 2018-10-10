الحب عبر فيسبوك يُفقد مواطنة تايلندية مبغاً كبيراً من المال!

خسرت مواطنة تايلاندية مبلغاً كبيراً من المال، بسبب قصة حب عاصفة عن بعد، عاشتها مع طيار أجنبي عبر الإنترنت.

حيث أن المواطنة التايلندية عاملة في أحد مصانع مقاطعة رايونغ في تايلاند أجرت مراسلات حب على مدى شهرين، عبر فيسبوك، مع أجنبي أطلق على نفسه اسم مورغان جيريكو، وقدم نفسه للتايلاندية التي تبلغ من العمر 40 عاماً على أنه طيار، مؤكداً لها أنه سيأتي في أقرب فرصة إلى تايلاند ويفتتح أعماله التجارية فيها.

كما أقسم جيريكو للمرأة التي غرقت في حبه على أنه سيرسل لها حقيبة مليئة بالنقود وساعة يد فاخرة، لكنه طلب منها دفع الرسوم الجمركية، وكتب لها:

“إذا قمت بدفع الرسوم، ستصلك الهدايا مباشرة إلى المنزل، استرخ يا حبيبتي، كل شيء سيكون على ما يرام”.

فقامت بتحويل 110 آلاف بات تايلاندي حوالي 3500 دولار له لكنها لم تستلم أي هدايا من حبيبها المزعوم، وتوقف المحبوب عن الرد على رسائلها.

بعد ذلك اكتشف الزوج المخدوع فقدان المال من حساب الأسرة، فاضطرت المرأة بالاعتراف له بكل شيء، ولجأ الزوجان إلى الشرطة لتجد لهما حلا للمصيبة التي حلت عليهما.