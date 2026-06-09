ليبيا تسرّع خطواتها نحو «التحول الرقمي».. نقاشات موسعة في مصراتة

أكد وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي محمد الحجاجي أهمية مواكبة التطورات التقنية المتسارعة وتعزيز جهود التحول الرقمي، وذلك خلال مشاركته في افتتاح النسخة الثانية من مؤتمر آفاق تقنية المعلومات (HIT 2026)، الذي انطلقت أعماله في مدينة مصراتة.

وبحسب ما نشرته منصة “حكومتنا”، شهد المؤتمر حضوراً واسعاً من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين في مجالات التقنية والتحول الرقمي، ضمن فعاليات تستهدف تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات في القطاعات التقنية الحديثة.

وأوضح وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي محمد الحجاجي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أن تسريع مسارات التحول الرقمي يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لدعم التنمية، مشيراً إلى الدور المتنامي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين جودة الأداء داخل المؤسسات العامة.

كما شارك الحجاجي في جلسة حوارية بعنوان “الدولة الليبية في عصر الذكاء الاصطناعي: التحديات وآفاق التحول الرقمي”، إلى جانب رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، حيث ناقش المشاركون فرص توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير مؤسسات الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود الرامية إلى دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتعزيز التعاون بين المختصين والمهتمين بقطاع التقنية، من خلال برنامج علمي يضم عدداً من الجلسات وورش العمل المخصصة لاستعراض أحدث الاتجاهات والتطورات في مجالات تقنية المعلومات والتحول الرقمي.