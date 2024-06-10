الحج في الإسلام.. شروطه وأركانه ومناسكه!

الحج هو أحد أركان الإسلام وله أحكام وشروط، كما أن له أشهر محددة في القرآن الكريم، وهي فرض على كل مسلم قادر لديه القدرة المالية والجسدية على أداء تلك الفريضة.

ومكان الحج هو الكعبة وجبل عرفات، أما بالنسبة إلى الوقت فيقصد بها أشهر الحج وهم: شوال وذو القعدة وذو الحجة، ولقد ورد ذكر ذلك في آيات الذكر الحكيم حين قال الله سبحانه وتعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ …}.

أحكام الحج

إن الحج هو الركن الخامس من الأركان الخمسة في الإسلام، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: “بُنِيَ الإسلامُ على خمسٍ شَهادةِ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللَّهِ وإقامِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ وصَومِ رمضانَ وحجِّ البيتِ لمنِ استطاعَ إليهِ سبيلًا”، وفرض الحج على المسلمين منذ العام التاسع من الهجرة.

شروط الحج

إن الحج في الإسلام هو حج المسلمين إلى مدينة مكة المكرمة لأداء مناسك الحج في موسم محدد من العام، ولقد وضع الله سبحانه وتعالى عدد من الشروط التي لا بد من توافرها حتى تصح فريضة الحج ويؤجر عليها المسلم، وتتمثل أبرز تلك الشروط فيما يلي:

الشرط الأول هو أنه لا يجوز لغير المسلم أداء مناسك الحج.

يشترط لأداء فريضة الحج صحة العقل، فلا حج على المجنون حتى يشفى من مرضه.

أما بالنسبة إلى الشرط الثالث فهو البلوغ، حيث لا يجب على الصبي أن يحج حتى يحتلم.

الحرية هي الشرط الرابع، فلا حج على المملوك حتى يعتق من العبودية.

الشرط الخامس هو الاستطاعة، حيث وجب على المسلم الذي يرغب في أداء فريضة الحج أن يكون مسلمًا قادرًا من الناحية المالية والجسدية.

فضل الحج وثوابه

إن الحج له مكانة عظيمة في الإسلام، وهو مدرسة يتربى فيها المسلم على طاعة الله سبحانه وتعالى والتجرد من كل الذنوب، والخروج من الشهوات واللذات وممتع الدنيا، كما يعلم الأمة الترابط والاتحاد، وهو أفضل الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى،كما أن الحج يغفر الذنوب، والحج المبرور جزاؤه الجنة.

أركان الحج

إن أركان الحج أربعة ولا يصح الحج إذا اختلت إحدى تلك الأركان، وتتمثل تلك الأركان فيما يلي:

الإحرام: وهو يكون بأن ينوي الحاج الإحرام في قلبه، والواجب على المسلم أن يكون الإحرام من الميقات الذي يمر عليه.

الوقوف بعرفة وهو أهم أركان الحج، حيث يقال إن الحج عرفة.

طواف الزيارة أو طواف الإفاضة.

السعي بين الصفا والمروة.

مناسك الحج

إضافة إلى أركان الحج الأساسية فإن هناك بعض المناسب التي يؤديها الحاج بالترتيب التالي عند أداء فريضة الحج، وتتمثل تلك المناسك فيما يلي:

الإحرام.

الطواف.

السعي بين الصفا والمروة.

الوقوف بعرفة.

المبيت بالمزدلفة ورمي جمرة العقبة.

الهدى والتحلل من الإحرام.

طواف الإفاضة.

رمي الجمرات في أيام التشريق.

طواف الوداع وإتمام الحج.

المصدر: مواقع إلكترونية