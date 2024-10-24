«الحج والعمرة» تحصي أعداد الراغبين بأداء فريضة الحج للموسم 1446هـ

قدمت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، الأربعاء، بيانات تفصيلية حول أعداد المسجلين في منظومة قرعة الحج للموسم 1446هـ / 2025م.

وأفادت الهيئة على صفحتها الرسمية فيسبوك، أنه بلغ عدد المسجلين لغاية الأربعاء 23/10/2024 “نحو 743 ألفا و878 مواطن”.

وأضافت الهيئة “بلغ عدد المسجلين من الذكور 444 ألفا و391 مواطنًا، والمسجلين من الإناث 299 ألفا و487 مواطنة، في حين بلغ عدد المسجلين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عامًا حوالي 146 ألفًا و454 مواطنا ومواطنة”.

وأوضحت البيانات المنشورة عبر صفحة الهيئة على «فيسبوك» أن عدد المسجلين من خلال تطبيق «الحجاج» “بلغ 345 ألفا و585 شخصًا، بينما سجل 398 ألفا و293 شخصًا من خلال منصة الويب، في حين بلع إجمالي عمليات إلغاء التسجيل 41 ألفًا و4 أشخاص”.

وأكدت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة أن “التسجيل بدأ في 17 أكتوبر الجاري مستمر حتى الثلاثاء 17 نوفمبر 2024م”.