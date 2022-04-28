«الحداد»: الأطراف كلها تُريد إدخال الجيش في الصراع الدائر

قال رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق محمد الحداد إن جميع الأطراف تريد إدخال الجيش والقوات المسلحة في الصراع الدائر لكي تجرها لتنحاز لطرف دون آخر.

الحداد وخلال لقائه ضباط الدفعة 51 من خريجي الكلية العسكرية دعاهم إلى تجنب الصراعات التي تحدث الآن، قائلا بأنها ستعود على ليبيا بالخراب والدمار والفرقة والتشتت.

وذكر الحداد أن الجيش هو الحصن الحصين للوطن والركيزة الأساسية الضامنة لبناء الدولة التي يتطلع لها الليبيون، وفق أسس صحيحة وعقيدة وطنية خالصة بعيداً عن التجاذبات والولاءات، ليكونوا جيشاً مؤهلاً علمياً وعملياً يقوم بواجباته في حماية أمن وسلامة البلاد.

وأشار الحداد ان الأمانة التي يحملها ضباط الجيش هي حماية البلاد من الإرهاب بكل أصنافه وأشكاله ومسمياته، وحماية الليبيين من السلاح المنفلت وغير منضبط، وحماية الوطن والدستور ومؤسسات الدولة.

وبيّن الحداد ان المهمة العاجلة الملقاة على عاتق الضباط هي إقناع بقية الثوار في استكمال نضالهم الوطني بانخراطهم تحت لواء الدولة، وفق رغباتهم وخدمة لها من داخل مؤسساتها، سواءً المدنية أو العسكرية أو الشرطية كقوة أساسية أو مساندة.