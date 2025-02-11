الحداد: الجيش هو «الحصن الحصين للوطن» وركيزة بناء الدولة

التقى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد”، ضباط الدفعة (50) “دفعة البنيان المرصوص”، من خريجي الكلية العسكرية، بحضور مدير إدارة الشرطة العسكرية، ورئيس أركان القوات الجوية، ورئيس هيئة الإمداد والتموين، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ومدير مكتب رئيس الأركان العامة، وعدد من الضباط.

وألقى رئيس الأركان العامة كلمة، أكد فيها بأن “الجيش الليبي هو الحصن الحصين للوطن والركيزة الأساسية الضامنة لبناء الدولة التي يتطلع لها الليبيين، وفق أسس صحيحة وعقيدة وطنية خالصة بعيداً عن التجاذبات والولاءات، ليكونوا جيشاً مؤهلاً علمياً وعملياً يقوم بواجباته في حماية أمن وسلامة البلاد”.

وأكد “بأن مستقبل المؤسسة بأيديهم، وإن الأمانة التي يحملونها، هي الدفاع عن وطننا الغالي وشعبنا العظيم من كل الأخطار التي تهدده، وحمايته من الإرهاب بكل أصنافه وأشكاله ومسمياته”.

طرابلس 10 فبراير 2025م التقى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن "محمد الحداد" ظهر امس الإثنين، ضباط الدفعة… تم النشر بواسطة ‏إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي‏ في الثلاثاء، ١١ فبراير ٢٠٢٥