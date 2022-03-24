الحداد: العمل على توحيد المؤسسة العسكرية يسري كما هو مخطط له

أكد رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، أن العمل على توحيد المؤسسة العسكرية يسري كما هو مخطط له.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها إلى مدينة جادو بالجبل الغربي، رفقة وفد ضم رئيس أركان القوات الجوية اللواء امحمد قوجيل، ورئيس هيئة العمليات، وعدد من مدراء الإدارات العسكرية بالجيش الليبي.

وتأتي الزيارة في إطار تفقد الوحدات العسكرية بالمدينة والوقوف على احتياجاتها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي برئاسة الأركان العامة.

وكان في استقبال الوفد، عميد بلدية جادو وعدد من المكونات الإجتماعية والمدنية والعسكرية بالمدينة، وبحضور عدد من عمداء البلديات المجاورة من الرجبان والرحيبات.

وعلى هامش هذه الزيارة، تفقد رئيس الأركان العامة، مركز العزل الصحي القريعة التابع لجهاز الطب العسكري، حيث سيتم تسليمه بشكل رسمي للبلدية بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، إضافة إلى زيارة مستوصف شكشوك، وتفقد ثانوية المخابرة التابعة إلى إدارة الجيش الليبي، التي تم تسليمها إلى البلدية، حيث يجري العمل على تخصيصها كمركب جامعي.