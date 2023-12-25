الحداد: المستعمر متربص بالوطن براً وبحراً وجواً

أكد رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، على ضرورة التصدي للفتن والفرقة، محذراً من أن المستعمر متربص بالوطن براً وبحراً وجواً.

جاء ذلك في كلمة، خلال احتفالية بالذكرى 72 لاستقلال ليبيا، والتي أقامتها رئاسة أركان القوات البرية، بمقر مدرسة المدفعية والصواريخ في طرابلس، وكذلك تخريج عدد من منتسبي الدورات التخصصية بالمناسبة.

وبيّن الفريق الحداد أن وحدة الصف، وتوحيد المؤسسة العسكرية مطلب ضروري لضمان وحدته واستقراره، وحماية حدوده وسيادته ومقدراته وأمن مواطنيه.

كما ذكّّر رئيس الأركان العامة بتضحيات الآباء المؤسسين، مشيراً إلى أن ليبيا أمانة ينبغي المحافظة عليها، وعلى استقلالها، وأن الوضع في بلادنا غير المستقر يتطلب من أبناء المؤسسة العسكرية ضرورة المضي قُدماً في بناء مؤسستهم، والعمل بكل حرص وصدق على الرفع من كفاءة الأفراد والقدرات.

الإحتفال بالذكرى (72) لاستقلال ليبيا، وبتخريج عدد من منتسبي الدورات التخصصية بالقوات البرية طرابلس 24 ديسمبر… تم النشر بواسطة ‏رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي‏ في الأحد، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣