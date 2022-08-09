الحداد: عقدنا العزم على بناء الجيش الليبي

انطلقت بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، الاحتفالات بالذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي بحضور محمد المنفي وموسى الكوني القائد الأعلى للجيش الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، وعدد من الوزراء ورؤساء الأركانات وأمراء الكليات والأكاديميات والمدارس وضباط الجيش والملحقين العسكريين للسفارات المعتمدة في ليبيا وعدد من الضيوف.

وقال رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد في كلمة خلال الاحتفال: “لقد عقدنا العزم على بناء الجيش الليبي متوكلين على الله ومتسلحين بإرادة أبطال وحدات جيشنا ملتزمين بشرف الجندية ومستعدون للدفاع عن الوطن الغالي”.

وجدد الفريق الحداد العهد والوعد للشعب الليبي بأن الولاء لن يكون إلا لله والوطن ولن ينحاز الجيش إلا لليبيا، مؤكدا أن الجيش يظل هو الأساس حيث لا دولة بلا جيش وأن الجيش ليس مجرد مهنة بل هو شرف وقيمة.

ونوه رئيس الأركان العامة في كلمته إلى أن “طريق البناء طويل وحتمي وأن رجال المؤسسة العسكرية سيعملون على إعادة بناءها وأنهم لن يتهاونوا وعلى استعداد للتعاون مع الأصدقاء والأشقاء لتطوير جيشنا على قاعدة سليمة تحمي أرضنا وتوفر الأمن والاستقرار لجوارنا باعتبار أن أمن الجوار من أمننا”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية “وال”.