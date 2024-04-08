الحداد وأونماخت يبحثان توحيد الجيش والتعاون المستقبلي

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن ” محمد الحداد” مع سفير ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، آخر التطورات العسكرية والأمنية في ليبيا.

السفير” أونماخت” في منشور على حسابه بمنصة “إكس” وصف اللقاء الذي جرى أمس الأحد في العاصمة طرابلس، بأنه “مثمر”، مشيرا إلى أن الجانبين أكدا على أهمية “التنسيق والتعاون بين الجهات الفاعلة ذات الصلة لتحقيق الاستقرار والأمن وتوحيد الجيش”.

وأشار السفير الألماني إلى أن اللقاء تطرق ايضا إلى “استكشاف وجهات نظر حول التعاون المستقبلي بين ليبيا”.