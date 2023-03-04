«الحداد» و«الناظوري» يُؤكدان وحدة التراب الليبي

شارك رئاسة الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، والفريق أول عبدالرازق الناظوري، والوفد المرافق لهما، في فعاليات مؤتمر رؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا والقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، والتي عقدت في العاصمة الإيطالية خلال الفترة من 27 فبراير إلى 2 مارس.



وبحسب ما أفادت رئاسة الأركان العامة، فقد ناقش المؤتمر عدداً من المواضيع التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وكذالك أساليب وطرق حماية الموارد، والاستعداد للأزمات وآلية الاستجابة لها، وأيضاً آفاق استخدام التقنية الحديثة والاستفادة منها.

وعلى هامش أعمال المؤتمر عقدا اجتماعات ثنائية منفصلة مع رئيس أركان الدفاع الإيطالي، وكذلك مع رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية.

كما التقى الحداد والناظوري قائد القيادة العسكرية للقوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” الجنرال مايكل لانغلي،

حيث أكدوا له وحدة التراب الليبي، والمحافظة على السيادة الوطنية، وحرمة الدم الليبي، والمضي قدماً لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وتشكيل قوة مشتركة كخطوة أولى لحماية الحدود، وتبني مشروع وطني لاستيعاب الشباب وإدماجهم في مؤسسات الدولة.

وأكد الجنرال لانغلي أثناء اللقاء، الوقوف مع الشعب الليبي في دعواته للسلام والوحدة الوطنية والسيادة الكاملة، لتحقيق مستقبل آمن يتسم بالازدهار الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.