«الحداد» و «الناظوري» يبحثان تشكيل لجان مشتركة لتوحيد الجيش

أعلنت رئاسة الأركان العامّة أنّ الاجتماع الذي عقد في سرت بين رئيس الأركان محمد الحداد وعبدالرازق الناظوري، تطرق لوضع خطة شاملة لتنظيم واستيعاب التشكيلات المسلحة.

وأضافت رئاسة الأركان العامّة أنّ الاجتماع كان بحضور عدد من رؤساء الأركان النوعية والهيئات ومديري الإدارات العسكرية من الجانبين، حيث جرى التباحث والتشاور في عديد من المواضيع التي تهم الجانبين.

وبحسب رئاسة الأركان العامّة، فإنّ الاجتماع تركز حول وضع آليات وخطوات منظمة وأساسية لتشكيل لجان مشتركة لدراسة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية وبناء جيش ليبي موحد.