الحداد يبحث آلية عمل الجهاز التنفيذي للمشاريع الإنشائية بالجيش الليبي

عقد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، الثلاثاء، اجتماعاً بمكتبه مع مدير الجهاز التنفيذي للمشاريع الإنشائية بالجيش الليبي، بحضور عدد من الضباط والمهندسين والموظفين المنتسبين للجهاز.

وناقش الاجتماع آلية عمل الجهاز التنفيذي، وخططه المستقبلية في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية للجيش الليبي.

وأكد الفريق أول الحداد خلال اللقاء على أهمية الجهاز ودوره المحوري في إنجاز المشاريع الإنشائية، مشيداً بكفاءة الكوادر الهندسية المنتسبة إليه، وداعياً إلى تعزيز التعاون مع إدارة الأشغال والأملاك العسكرية بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والفاعلية في تنفيذ مشاريع المؤسسة العسكرية.