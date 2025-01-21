«الحداد» يبحث التعاون المشترك مع إيطاليا

حضر رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ورشة عمل بعنوان “نحو تفعيل جهود البحث والانقاذ”، تحت إشراف اللجنة الليبية الإيطالية للتعاون العسكري، بحضور معاون رئيس الأركان العامة ورئيس أركان القوات الجوية، ومدير مكتب وزير الدفاع، والملحق العسكري للدفاع الإيطالي.

وألقى الحداد، خلال الورشة، كلمة رحب فيها “بأعضاء اللجنة، مبديا شكره وتقديره للأعمال المنجزة، والتعاون المشترك بين الجانبين الليبي والإيطالي، وذلك في إطار تفعيل وتطوير قدرات المؤسسة العسكرية، متمنياً لهم التوفيق والسداد”.

كما ألقى معاون رئيس الأركان العامة، ورئيس أركان القوات الجوية، ومدير مكتب وزير الدفاع كلمات “رحبوا فيها بالحضور والمشاركين في أعمال الورشة، والتى تهدف إلى زيادة التعاون المشترك، وزيادة الدعم والتدريب، وتوحيد الجهود المبذولة والتعاون في إعادة تنظيم مركز تنسيق البحث والإنقاذ التابع للقوات الجوية”.

هذا “وتخلل أعمال الورشة عرض ورقات عمل ومناقشات بين الجانبين الليبي والإيطالي، وعرض خطط عمل اللجنة”.