«الحداد» يبحث العراقيل التي تواجه عمل مكتب المدعي العام العسكري

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، اليوم الأربعاء، مع المدعي العام العسكري، ورؤساء ومدراء النيابات العسكرية، وبحضور معاون رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق دكتور صلاح الدين النمروش عددا من المواضيع المتعلقة بتنظيم العمل القضائي بالمؤسسة العسكرية.

وذكر المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة، أنه تم خلال اللقاء بحث أيضا العراقيل والإجراءات التنظيمية، التي تواجه عمل مكتب المدعي العام العسكري والنيابات العسكرية وسبل حلحلتها، ووضع الحلول اللازمة لها وتنفيذها، وتهيئة الظروف المناسبة لها لتأدية أعمالها.

وتم التطرق إلى آلية إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون في المؤسسة العسكرية، من خلال بناء قدرات الجهات القضائية العسكرية بما يتماشى مع التشريعات النافذة.